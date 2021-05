Partono le prenotazioni per i vaccini per gli over 40 in Campania. Come annunciato si procede ora per la fascia d’età che va dai 40 ai 49 anni.

Campania, vaccini agli over 40

In regione Campania la fascia d’età viene suddivisa in due tranche: prima coloro che hanno tra i 45 e 49 anni e poi quelli dai 40 ai 44 anni.

L’Unità di crisi fa sapere che “A partire da domani, 15 maggio 2021, sarà aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49.

Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio”.

Il presidente De Luca ha più volte denunciato le scarse forniture di vaccini che arrivano in Campania e che con l’avvio della campagna di vaccinazione ai 40enni potrebbero riscontrarsi difficoltà proprio per la mancanza di dosi. Già questa settimana, proprio per aver terminato le dosi disponibili, sono stati costretti a chiudere per due giorni gli hub vaccinali della Mostra d’Oltremare e di Capodichino.

Leggi anche: De Luca in diretta: “Figliuolo ha assicurato dosi di vaccino mancanti per metà giugno”