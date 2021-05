Proroga per il bonus vacanze fino al 2022. L’estate si avvicina e molti si stanno organizzando per le vacanze in Italia.

Il bonus vacanze 2021 permette di ottenere un voucher fino a 500 euro da spendere nelle strutture ricettive nazionali. Di recente, grazie a un emendamento al decreto Sostegni, il bonus vacanze è stata esteso fino a giugno 2022 (il decreto Milleproroghe lo aveva esteso fino al 31 dicembre 2021).

Bonus vacanze 2021

Il voucher fino a 500 euro è rivolto ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 40mila euro e potrà essere utilizzato fino alla fine di giugno del 2022. Con il decreto Milleproroghe era stato prevista una prima proroga, per i bonus già richiesti, fino al 31 dicembre 2021. Poi un emendamento al decreto Sostegni ha previsto un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2022.

Visto che il precedente bonus vacanze dello scorso anno ha riscontrato diverse difficoltà sopratutto nella ricerca delle strutture che lo accettassero, si sta provvedendo a modificare ciò che non andava. La prima novità riguarda la possibilità di spendere il bonus vacanze anche nelle agenzie di viaggio, come voluto proprio dal ministro del Turismo.

Sembra probabile una modifica ulteriore del bonus, a cominciare dalla possibilità di riaprire i termini per presentare le domande: al momento è possibile spendere il bonus solamente per chi lo ha richiesto entro il 31 dicembre 2020. Il che, ovviamente, taglia fuori una larga fetta della platea potenziale che magari non ha già presentato domanda nel 2020.

Cos’è e a quanto ammonta il bonus vacanze

Il bonus vacanze è un voucher dal valore massimo di 500 euro che si può utilizzare per prenotare un soggiorno in Italia presso una delle strutture ricettive che hanno aderito all’iniziativa, tra alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast, ma solo in Italia. La richiesta può essere fatta una sola volta per ciascun nucleo familiare e può essere utilizzato da una sola persona.

La cifra varia in base alla composizione del nucleo familiare:

150 euro per una persona sola,

300 euro per due persone,

500 per i nuclei composti da tre o più persone.

Una volta richiesto il bonus, entro il 31 dicembre 2020, per usufruirne è necessario utilizzare il qr code che va presentato, insieme al codice fiscale, alla struttura ricettiva che accetta il voucher. La struttura turistica riceve il rimborso come credito d’imposta. Il bonus deve essere speso, salvo ulteriori modifiche di cui si sta discutendo, in un’unica soluzione e in un’unica struttura turistica italiana.

