Crolla ponte a La Spezia. Ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari, a Spezia.

E’ accaduto questa mattina durante una manovra di chiusura: la struttura è crollata per cause in corso di accertamento.

Non risultano feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la zona viene infatti interdetta. Il ponte levatoio, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali, permette l’uscita o l’ingresso di imbarcazioni dalla darsena.

Il traffico, da Spezia e da Lerici, è stato convogliato nelle vie limitrofe. Sono in corso accertamenti sulle cause.

Il ponte era stato inaugurato nel 2010 ed è collocato nella zona vicino ai terminal portuali. È in corso l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale. Intorno alle 9.30 è iniziata una ricognizione alla struttura crollata da parte dei finanzieri del gruppo e dei finanzieri della Sezione navale.

Non è crollata la parte in muratura di cemento, ma collassata la parte mobile, quella che si apre e si chiude per far passare le barche. Il ponte, come sempre si è aperto per far passare una imbarcazione che doveva uscire dalla Darsena, ma al momento di richiudersi è collassato, probabilmente per ragioni meccaniche. Ma le indagini sulle cause del cedimento sono in corso.

