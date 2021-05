Sangiovanni è uno dei finalisti del talent show Amici di Maria De Filippi. Ma chi è il giovane cantante? Andiamo a conoscerlo meglio.

Chi è Sangiovanni, età, nome vero, vita privata

Sangiovanni, il cui nome di Battesimo è Damian Giovanni Pietro nasce a Vicenza il 9 gennaio 2003. Ha dunque 18 anni ed è del segno del Capricorno. Sin da piccolo vive con la sua famiglia in provincia di Vicenza e precisamente a Grumolo delle Abbadesse.

Il cantante si fa chiamare Sangiovanni perché tutti gli hanno sempre detto di non avere la faccia di un Santo e quindi ha scelto questo nome d’arte proprio per questo motivo. Non sopporta le falsità e dice che la musica è tutta la sua vita.

A Vicenza Sangiovanni frequenta il Liceo Don Giuseppe Fogazzaro, ed è proprio qui che ha conosciuto un’altra cantante molto famosa. Infatti, il diciottenne è molto amico di Madame, i due si sono conosciuti tra i banchi di scuola, ma è la musica il collante della loro amicizia.

Social e fidanzata di Sangiovanni, Giulia

Sangiovanni seppur molto giovane usa poco i social. Nonostante il suo profilo Instagram conti 973 mila followers, infatti, il ragazzo pubblica veramente molto poco. Per i più attenti, pare che il cantante abbia “ripulito” il suo account Instagram dopo l’ingresso ad Amici.

Proprio ad Amici Sangiovanni conosce la ballerina Giulia Stabile. Per lei, durante le vacanze di Natale 2020, chiude la relazione con la sua ex Margherita Mirelli. Tra la ballerina ed il cantante di Amici nasce un forte amore che però dopo due mesi comincia a vacillare.

Infatti, a febbraio 2021 tra Sangiovanni e Giulia vi sono molte incomprensioni: il ragazzo si avvicina ad Enula a detta sua in amicizia, mentre Giulia è gelosa del loro rapporto. Dopo un momento di allontanamento, i due tornano insieme in una relazione fatta di alti e bassi.

Sangiovanni ha successivamente parlato del momento in cui ha capito di essere innamorato di Giulia. A tal proposito ha dichiarato: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”.

Ad oggi i giovani concorrenti del talent sono ancora insieme più uniti che mai, tanto che Giulia ha deciso di scrivere una lettere a Sangiovanni in cui scrive: “Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme’ fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piangere)”. Immediata è stata la risposta del ragazzo che le ha detto: “Hai dubbi? Io ci sono per qualsiasi cosa, non devi neanche pensarci”. Insomma, pare che tra i due vada tutto a gonfie vele e di questo ad esserne felici più di tutti sono i numerosi fan della coppia che sui social si definiscono sostenitori dei Sangiulia.

Sangiovanni ad Amici

Ad Amici 20 Sangiovanni è il concorrente più giovane: entra con un suo inedito dal titolo Gucci Bag. Con tale brano, conquista Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre Arisa seppur piacevolmente colpita ha dichiarato di non saper come lavorare con Sangiovanni.

Il ragazzo, quindi, diventa ufficialmente un allievo della scuola di Amici e comincia il suo percorso sempre sostenuto da Rudy Zerbi che lo ammette al serale e lo schiera nella squadra capitanata proprio dal discografico e dalla maestra di danza classica Alessandra Celentano. Al serale sbaraglia tutti anche il suo compagno di squadra Deddy, garantendosi così un posto in finale.

Per scoprire come terminerà il suo percorso nella scuola di Amici non ci resta che seguire il serale del talent in onda sabato in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.