Massa. Un errore umano è costato caro ad una ragazza di 23 anni. Alla tirocinante in psicologia clinica è stata iniettata una fiale intera del vaccino Pfizer, pari a sei dosi. E adesso la giovane è finita sotto osservazione.

Iniettano a 23enne 6 dosi di vaccino per sbaglio: è sotto osservazione, ma sta bene

È successo ieri mattina all’ospedale di Massa, come riporta oggi “La Nazione”. Pochi minuti dopo la puntura, però, alla tirocinante massese viene fatta una rivelazione choc: “Abbiamo sbagliato. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino Pfizer, pari a sei dosi”.

Da ieri la 23enne è ricoverata sotto strettissima osservazione al pronto soccorso di Noa di Massa dove dovrebbe rimanerci fino a oggi. Ieri sera le condizioni della 23enne erano stabili e per nulla preoccupanti.

Un caso simile si è verificato nei mesi scorsi in Germania, ma in quel caso erano state cinque le dosi, mentre la sperimentazione Pfizer relativa al sovradosaggio si fermerebbe a quota quattro. Una segnalazione su quanto successo è già stata inviata ad Aifa e nella mattinata di ieri anche personale della polizia si è recato in ospedale per assumere informazioni su quanto successo.

“Mia figlia – spiega la madre della giovane – si è recata all’appuntamento tranquilla. Dopo la puntura si è subito accorta che qualcosa non andava. Non nelle reazioni del suo corpo, quanto rispetto a quello che stava succedendo intorno a lei. Da quello che abbiamo ricostruito, il preparato non è stato diluito con la fisiologica come prevede il protocollo e per una serie di motivi che dovranno sicuramente essere chiariti, è stata iniettata a mia figlia l’intera preparazione. Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità”.

