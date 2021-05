Qualiano piange Martina Tabacchini. La ragazza, solare e tenace, è stata stroncata da un tumore.

La notizia arriva dalla Pro Loco di Qualiano: “Un altro Angelo sale al Cielo, Martina Tabacchini, ragazza dolce e solare, figlia di Ciro, un amico di questa pro loco, Presidente dell’associazione diabetici di Qualiano. Che la terra ti sia Lieve. RIP”.

Qualiano piange Martina Tabacchini

Su Facebook, la stessa Pro Loco Qualiano dedica un intero post alla ragazza: “Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa di Martina Tabacchini. Chi l’ha conosciuta sa quanta forza e voglia di vivere risiedevano in Lei. La comunità è costretta di nuovo nel lutto per la perdita di una giovane vita. L’associazione esprime la completa partecipazione al dolore immenso ed inconsolabile della famiglia e di quanti l’hanno voluta bene, giunga forte il tepore di un abbraccio, carico di commozione, della nostra sincera vicinanza con la certezza che Martina vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta”.

Anche il Chievo Verona Women F. M. si stringe attorno alla famiglia per la prematura dipartita della sorella Martina: “Da parte di tutto il mondo gialloblù un forte abbraccio e condoglianze a Manuela e alla sua famiglia”.

Martina si dava forza su internet e raccontava, infatti, la sua storia e la sua dura battaglia in un blog personale: “Era venerdì il giorno che sono entrata in ospedale, di pronto soccorso. Ma sì, sarà anemica, le fanno una trasfusione e poi via! Ed invece mi hanno infilato un sondino naso-gastrico che ha fatto uscire quasi un litro di bile dallo stomaco.

Mi hanno ricoverata e da quel momento non ho più capito niente. L’ulcera era una lesione dovuta al cancro, cancro che era esattamente dopo l’occlusione duodenale che i gastroenterologi non avevano visto, perché l’occlusione era così serrata da non poter (o voler) approfondire l’indagine. Cancro che stava là da un bel po’, visto che il mio fegato attualmente è ripieno di metastasi, e non di “buchi sotto osservazione” come dicevano.

Cancro che FORSE (e lo dirò solo una volta, perché è inutile piangere sul latte versato) FORSE poteva essere visto un po’ prima se invece di studiare i medici avessero agito. Ma tant’è che quest’è”.

