L’Asl di Caserta accelera sulle vaccinazioni. Per l’11 maggio è stato infatti organizzato un open day della durata di 24 ore, al quale potranno aderire tutte le persone dai 18 anni in su.

Caserta, l’Asl accelera: vaccino covid AstraZeneca a tutti per 24h

L’AstraZeneca open day è stato convocato presso la Caserma Ferrari Orsi-Brigata Garibaldi con inizio alle ore 6 dell’11 maggio 2021 e conclusione prevista per le ore 6 del giorno successivo, il 12 maggio.

È necessario essere residenti nella provincia di Caserta per potervi aderire. Inoltre, i posti verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. All’esaurimento dei posti disponibili non sarà più possibile registrarsi.

Come posso iscrivermi?

Iscriversi all’AstraZeneca open day non è complicato. Al momento della registrazione occorre inserire codice fiscale, numero tessera sanitaria, indirizzo e-mail, numero di telefono o cellulare. La modalità di iscrizione è simile alla procedura di prenotazione regionale: nel giro di qualche ora si riceverà un sms o una mail con l’orario di prenotazione. Successivamente si dovrà stampare un foglio pdf e presentare in loco.

Il portale per la registrazione sarà aperto alle ore 00:01 dell’ 8 maggio 2021. “L’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato. In assenza di cedola di prenotazione e/o SMS non si potrà accedere alla vaccinazione”, avverte una nota dell’Asl Casertana. “Successivamente sarà inviata email con il consenso e questionario da compilare. Non saranno ammessi anticipi o ritardi”, si legge.

