Si chiamava Federica la 38enne morta nel sonno insieme al bimbo che portava in grembo. La tragedia si è consumata a Bagnara di Romagna, piccolo comune alle porte di Ravenna. A fare la drammatica scoperta è stato il marito della vittima.

Ravenna, Federica muore nel sonno a 38 anni: era incinta di 8 mesi

Alle prime luci dell’alba la cittadina è stata scossa dalla notizia della morte di Federica. A riportare notizia il Corriere di Romagna. La 38enne è morta nel sonno (per ragioni ancora sconosciute) assieme al feto di 8 mesi. Ad allertare i sanitari del 118 il coniuge della mamma, intorno alle 6 di mattina. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Ravenna, la 38enne è deceduta mentre era al pronto soccorso. Tuttavia i medici nulla hanno potuto per salvare lei e il feto. Da RavennaToday.it, si apprende che alcuni giorni fa Federica aveva già accusato un malore. Saranno da accertare le cause del decesso.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità ravennate. Il sindaco di Bagnara, Riccardo Francone, ha commentato l’evento su Facebook: “Ci sono eventi e prove terribili, che il cervello e il cuore non vorrebbero nemmeno immaginare. Oggi un macigno enorme è caduto su famiglie che conosciamo da una vita, su persone cui vogliamo molto bene e il loro dolore è diventato subito anche il nostro. Vorrei avere le parole giuste, vorrei essere un sollievo per loro, ma non è così, non potrò esserlo davanti ad un dolore ed un lutto così grandi. Posso solo testimoniare, a nome mio e di tutta la comunità bagnarese, una vicinanza vera, un abbraccio sincero, una condivisione dell’animo”.

