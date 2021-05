Elisa Isoardi è tra le protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021, la più amata dal pubblico italiano. Se non fosse tornata in Italia per un problema all’occhio, in molti avrebbero scommesso sulla sua vittoria.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: “Soffrivo se parlavano di cibo. Ho perso 10 kg”

Lunedì scorso la conduttrice piemontese è entrata in studio sfoggiando un bellissimo abito lungo bianco ghiaccio con strass e volto leggermente bronzato. La sua permanenza sull’Isola dei Famosi le ha fatto perdere un po’ di chili ed è stata la stessa Elisa Isoardi a parlarne in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

La conduttrice ha raccontato la sua esperienza come naufraga e alla sua voglia di mettersi in gioco ancora una volta. “Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace. Scoprire qualcosa di sé è già metà strada, ho scoperto la pazienza, la capacità di guardare agli altri senza pregiudizi, lo spirito di adattamento”, ha spiegato Isoardi.

Per quanto riguarda i chili persi, ha rivelato che “pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.

Dopo la partecipazione al programma di canale 5, la conduttrice piemontese non esclude un futuro a Mediaset. “Lo vedrei con molto piacere. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.

