Ignazio Moser è uno dei volti più amati e discussi del gossip italiano. Lo scorso 29 aprile è approdato a L’Isola dei Famosi, conosciamo meglio la vita del naufrago.

Chi è Ignazio Moser: età, altezza e peso

Ignazio Moser nasce a Trento il 14 luglio del 1992. Ha dunque 28 anni, è del segno del Cancro, è alto 190cm e pesa 85kg. In molti non sanno che il papà è il famoso ciclista Francesco Moser. Questo ha fatto sì che Ignazio si appassionasse subito agli sport. Infatti, sin da piccolo pratica ciclismo professionistico.

Ignazio Moser e Cecilia

La vita sentimentale di Ignazio Moser è molto nota agli appassionati di gossip. Infatti, il giovane dal 2017 ha una relazione con la famosa modella ed influencer Cecilia Rodríguez. I due si sono conosciuti quando entrambi erano nella Casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente la loro storia è stata un po’ tormentata, in quanto Cecilia era fidanzata da 4 anni con Francesco Monte, che ha lasciato in diretta tv.

Nonostante, quindi, la relazione tra i due non sia nata senza polemiche, la coppia ha dimostrato nel corso del tempo di essere estremamente affiatata, con degli importanti progetti di vita andati avanti per ben tre anni. Nell’estate 2020 tuttavia Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez si lasciano. In questo periodo, lui trascorre le vacanze a Ibiza con l’amico di sempre Andrea Damante, mentre lei passa il tempo con l’affetto dei familiari.

Passato il momento di crisi però, Ignazio e Cecilia tornano insieme ed attualmente convivono a Milano.

La carriera di Ignazio Moser

Ignazio Moser inizia la sua carriera sportiva molto presto, seguendo le orme del padre che è stato un grandissimo ciclista vincitore anche del Giro D’Italia. Già all’età di 18 anni vince il titolo in inseguimento Juniores ai campionati italiani di ciclismo e successivamente colleziona molti altri premi che lo portano direttamente a conquistare due premi nazionali: la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polveri Arredamenti.

Grazie a questo successo Ignazio entra a far parte della squadra BMC Development arrivando a vincere anche gare all’estero come il terzo posto in Lituania. La prima vittoria internazionale arriva in Giappone durante lo Shimano Suzuza Road Race, una gara sponsorizzata proprio dalla famosa Shimano.

Nel 2014 però decide di porre fine alla carriera agonistica e di dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia, al mondo dello spettacolo e della moda. Entra, dunque, a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2. Qui conosce e si fidanza con Cecilia Rodríguez, ed insieme cominciano a lavorare come influencer. Nel 2017 partecipa come opinionista del Giro d’Italia, nella trasmissione La grande corsa su Rai 2. Nel 2020, invece, passa insieme a Cecilia alla conduzione del reality show Ex on the Beach Italia su MTV.

Social e L’Isola dei Famosi

Ignazio Moser essendo insieme alla fidanzata un influencer, è molto attivo sui social. Infatti, il suo profilo Instagram conta ben 990mila followers. Qui il giovane ventottenne pubblica moltissimi scatti di sé, delle sue passioni, in particolare lo sport, sponsorizzazioni e moltissime foto insieme alla fidanzata Cecilia.

Ignazio è noto al grande pubblico proprio per la partecipazione ad un reality show. Ma stavolta ha deciso di mettersi veramente in gioco, prendendo parte a L’Isola dei Famosi. Infatti, lo scorso 29 Aprile ha raggiunto il gruppo di naufraghi già presenti. Sin da subito però Ignazio si è messo in gioco, battendo addirittura il record della prova del fuoco.

Nel corso della prova però Moser ha riportato una leggera ustione alle parti intime. Dettaglio, questo, che ha scatenato l’opinione pubblica. Infatti, a porre l’attenzione su di un particolare, è Giacomo Urtis, che dal suo profilo Twitter ha scritto: “Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio”.

Per sapere come continuerà il suo percorso a L’Isola dei Famosi non ci resta che seguire il reality ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

