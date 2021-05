Lei modella ed influencer, lui ex velino di Striscia la notizia. Stiamo parlando dell’argentina Cecilia Rodriguez e del materano Pierpaolo Pretelli, sulla cresta dell’onda di cronaca rosa perché sono stati avvistati ieri mattina a far colazione insieme a Milano.

Tra i due intercorrono dei particolari intrecci, che sono difficilmente trascurabili. C’è, infatti, una persona che accomuna Pretelli e Rodrìguez junior, ovvero Francesco Monte. Quest’ultimo ha avuto una lunga storia d’amore sia con Cecilia che con l’attuale fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi.

Si potrebbe erroneamente pensare che tra la sud-americana Cecilia e l’italo-persiana Giulia intercorrano rapporti d’astio, per via della condivisione dello stesso ex fidanzato; a quanto pare le cose non stanno così, anzi, sembra quasi che questa persona in comune le abbia – stranamente – legate, e che tra le due ci sia un rapporto assolutamente pacifico.

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli insieme

Ciò è stato dimostrato il 29 Aprile, pochissimi giorni fa, in quanto contemporaneamente ospiti all’Isola dei Famosi, programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Perché le due erano in trasmissione? Cecilia per dare supporto al suo uomo, Ignazio Moser, neo-naufrago del reality, mentre Giulia per difendere la madre Fariba Tehrani sbarcata in Honduras poche settimane fa e al centro di alcune diatribe all’interno del programma.

In molti, in seguito allo scatto al bar con Pretelli, hanno etichettato Cecilia Rodriguez come ‘’ipocrita’’, poiché da un lato super gelosa e possessiva nei confronti di Moser, dall’altro al bar con Pierpaolo. E’ stato svelato infatti che fino a pochissimi giorni prima della partenza del fidanzato per l’isola delle Honduras Cecilia lo abbia pregato di non partecipare al programma. D’altro canto questa gelosia è stata ammessa da lei stessa, quando in studio da Ilary Blasi ha confessato di voler ‘’supervisionare’’ la situazione affinché Moser non si avvicinasse troppo alle altre naufraghe.

Per quanto riguarda la colazione insieme tra Cecilia e Pierpaolo in centro a Milano si pensa non ci sia nulla fra i due da nascondere, in primis perché il loro incontro si è svolto alla luce del sole ed in secondo luogo perché erano in compagnia di un terzo uomo. L’unico dubbio che sorge è: perché Giulia, se il loro era un incontro amichevole, non era presente? Pierpaolo non vive a Milano insieme alla fidanzata, bensì a Roma per essere vicino al figlio Leo avuto dalla relazione con Ariadna Romeo, e quando si reca nel capoluogo lombardo da Giulia difficilmente spende momenti lontani dalla sua partner. Probabilmente i due vip, Pretelli e Rodriguez, dovevano tenere una conversazione lavorativa, e questo ci fa sospettare che stiano progettando insieme qualcosa di nuovo.

