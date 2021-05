Lunedì mattina amaro per lo showman Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore è stato vittima di un atto vandalico alla sua vettura, subito in seguito ai festeggiamenti dei tifosi dell’Inter.

Stefano De Martino

Uno specchietto retrovisore della sua auto è stato spaccato e distrutto. Il ballerino – che oggi vediamo in veste di giudice del programma Amici di Maria De Filippi – ha documentato l’accaduto tramite una storia sul suo profilo Instagram, aggiungendo una dose di amara ironia scrivendo “evidentemente intralciava i festeggiamenti”.

Domenica pomeriggio le vie di Milano e non solo si sono tinte di neroazzurro. L’Inter si è aggiudicata lo scudetto vincendo 2-0 contro il Crotone e godendo del pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo che ha sancito l’aritmetica vittoria della squadra allenata da Antonio Conte.

I tifosi neroazzurri domenica 2 maggio, quasi dimenticando l’emergenza sanitaria vigente dettata dalla pandemia Covid-19, hanno infranto uno dei principali divieti in vigore da ormai più di un anno: non assembrarsi. In migliaia, infatti, si sono radunati per le strade del capoluogo lombardo, esultando, cantando cori ma anche commettendo atti vandalici.

Quello di De Martino non è stato un caso isolato, sono state anche lanciate bottiglie contro le auto delle forze dell’ordine – che hanno portato all’identificazione di venti persone – ed altri danni a svariate automobili parcheggiate.

L’assembramento di interisti avvenuto domenica ha fatto parecchio discutere ma soprattutto preoccupare. La Lombardia ha sofferto molto la pandemia, ed è tutt’ora in un momento delicato dal punto di vista sanitario, dunque si spera che il raduno creatosi dai tifosi in foga non avrà ripercussioni sul numero di contagi.

