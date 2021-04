Felici notizie da parte della ballerina di Torre Annunziata, ex concorrente di Amici, Lorella Boccia ed il suo fidanzato Niccolò Presta: aspettano il loro primo figlio.

Ad oggi Lorella conduce il daytime del programma di giovani talenti di Canale 5, ed è una ballerina riconosciuta anche oltreoceano. Anche suo marito ha una carriera dirompente nel mondo dello spettacolo in quanto è manager di diversi volti noti della tv, ma le gioie per loro arrivano anche al di fuori del contesto lavorativo, in quanto presto saranno genitori.

Lorella Boccia incinta

Hanno annunciato la gravidanza tramite degli scatti su Instagram, uno molto simpatico pubblicato dalla futura mamma, nel quale c’è lei in primo piano con un abito leggero che lascia intravedere la pancia, in mano mantiene l’ecografia ed in prospettiva si vede il marito euforico che salta di gioia. La foto è stata accompagnata da una dolce didascalia: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo.”

Dal canto suo anche il manager Niccolò Presta ha comunicato ai suoi follower la novità tramite una foto, nel suo caso più romantica. Lo scatto mostra i due innamorati sullo sfondo ed in evidenza l’ecografia. “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”, ha scritto.

La ballerina ed il manager sono sposati dal 1 Giugno 2019. Una cerimonia romantica davanti a 180 ospiti, nella chiesa Gran Madre di Dio, a Roma. Ora finalmente allargano la famiglia: ancora top secret il sesso del nascituro, così come il periodo del parto, ma a giudicare dal ventre appena arrotondato di Lorella sarà dopo l’estate.

continua a leggere su Teleclubitalia.it