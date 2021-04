Brutte notizie per tutti gli appassionati di Un posto al sole, longeva soap opera italiana che stasera martedì 27 aprile 2021 non andrà in onda su Rai 3.

Un posto al sole non va in onda stasera

Ad informare i telespettatori dell’improvvisa variazione di palinsesto è stata la guida tv Rai, sulla quale è riportata infatti la trasmissione che prenderà il posto della telenovela, ovvero una puntata speciale di Rai Parlamento, in onda dalle ore 20:26 fino alle 21:00 circa.

L’improvviso cambiamento è dovuto al collegamento con il Senato della Repubblica sulle dichiarazioni di voto a seguito delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, per la trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’appuntamento con Un posto al sole è rimandato quindi al 28 aprile 2021, sempre su Rai3 a partire dalle 20.45. Scopriamo le trame e le anticipazioni di cosa avremmo dovuto vedere nell’episodio. Alberto non si arrende e torna ad insistere con Clara. Il Palladini non si è ancora rassegnato alla bruciante sconfitta e in barba a Barbara, intende riallacciare i rapporti con la sua ex compagna. Anche se le vere intenzioni del subdolo avvocato non sono ancora chiare. Non si capisce infatti se il ragazzo provi veramente qualcosa per la madre di suo figlio o faccia tutto questo solo per orgoglio ferito e per non perdere il piccolo Federico.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la Curcio sembra ormai decisa a dimenticare il suo grande amore e ad andare avanti, intenta a ricostruirsi una nuova vita senza di lui. In queste nuove puntate si vede dunque un vero e proprio cambiamento nella timida e insicura Clara, ora diventata una vera e propria leonessa sicura di sé. E con Patrizio? La passione si è riaccesa grazie ad un’ ascensore non funzionante. Speranza è tornata a casa Del Bue e Vittorio non sa più come fare per nascondere la sua attrazione. L’avvenenza della giovane Altieri si sta rivelando un vero problema e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che molto presto anche Mariella si troverà a fare i conti con questa dura realtà.

La vigilessa però si troverà coinvolta in una situazione completamente imprevedibile. Finirà infatti per travisare alcuni atteggiamenti e per prendere un tragicomico abbaglio. A farne le spese sarà Guido, vittima innocente delle donne di casa Altieri.

Ma cosa succederà di preciso e a cosa porterà questa situazione che si prevede esplosiva?

