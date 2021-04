Al via le vaccinazioni per gli over 50 in Campania. Una nuova fascia della popolazione potrà accedere da oggi alla campagna di immunizzazione prenotandosi sulla piattaforma di Soresa. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Campania.

Campania, al via le vaccinazioni per gli over 50

“Si comunica – scrive la task force regionale – che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”.

Qui il link per prenotare la vaccinazione anti-Coronavirus per chi ha più di 50 anni. E’ necessario inserire i propri dati: codice fiscale e tessera sanitaria. Poi il numero di cellulare. A quel punto confermare la procedura con il numero identificativo inviato dalla piattaforma, in automatico, sul proprio smartphone.

Si tratta della quarta fascia di età che potrà vaccinarsi contro il Coronavirus, dopo quella degli ultra 80 enni, degli ultra 70enni e degli ultra 60enni. L’Unità di Crisi per l’emergenza Covid 19 della Campania, infatti, ha attivato la piattaforma online per raccogliere le adesioni di chi si vuole vaccinare riservate ai campani con oltre 50 anni di età.

Ad oggi in Campania, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione sono state 1.544.579 le dosi di vaccino somministrate. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.119.570 cittadini. Di questi 425.009 hanno ricevuto la seconda dose.

