Brutte notizie per i centri commerciali. Nel weekend non potranno riaprire, neanche a maggio. Contrariamente a quanto era previsto dalla bozze dell’ultimo decreto Covid, nella versione definitiva, approdata in Gazzetta ufficiale, non c’è alcun riferimento alla riapertura di centri, parchi e gallerie commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona rossa.

Centri commerciali, salta la riapertura nel weekend: non è previsto nel decreto

I centri commerciali, quindi, resteranno chiusi il sabato e la domenica, esattamente come avviene ora, per evitare il rischio di diffusione di contagio da Covid-19.

L’ultima bozza che circolava prima dell’approvazione del decreto in Consiglio dei ministri prevedeva la riapertura in zona gialla nei weekend dal 15 maggio.

Nella bozza, in particolare, si leggeva che dal “15 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità” previste finora.

L’ira delle associazioni

A segnalare per primo la mancata riapertura è il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin: “È una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione. I centri commerciali hanno preso tutte le misure per garantire la sicurezza contro il Covid ma hanno bisogno di certezza sulla data di riapertura. Prendiamo atto che la riapertura dei centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna spiegazione. Non possiamo accettare che le aziende del commercio, che hanno sempre risposto con responsabilità durante tutte le fasi dell’emergenza pandemica, non abbiano una prospettiva certa sulla data di riapertura dei punti vendita, a differenza di tutti gli altri settori”. Frausin chiede “che la riapertura dei centri commerciali e dei parchi commerciali durante i fine settimana ritorni nell’agenda di Governo al più presto”.

