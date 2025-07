Aversa, Parco Pozzi tra incuria e abbandono. Gli altri parchi restano off-limits

È considerato il polmone verde della città normanna, ma oggi il Parco Pozzi si presenta in uno stato di abbandono: aiuole incolte, erbacce, giochi sepolti dal verde e cordoli danneggiati. Non va meglio per gli altri parchi cittadini: il parco Ninì Grassia, chiuso al pubblico, versa anch’esso nel degrado. Stessa sorte per i parchi Balsamo e Taglione. A puntare il dito contro l’amministrazione è il consigliere d’opposizione Mauro Baldascino: “Molti parchi cittadini continuano a rimanere chiusi senza una reale giustificazione. Non è solo degrado, è l’emblema di un’amministrazione assente”.

