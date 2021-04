Valentina Persia non è riuscita a trattenere l’emozione quando ha ascoltato il messaggio dei suoi bambini. Lorenzo e Carlotta, infatti, hanno confortato la mamma, invogliandola a non arrendersi.

Isola dei Famosi, Valentina Persia scoppia a piangere: “Mi mancano”

“Mamma resta per vincere, noi ti guardiamo sempre, ti amiamo tantissimo. Ti aspettiamo, però, non ti arrabbiare e dire le parolacce” queste sono solo alcune delle tenere parole che i due piccoli hanno rivolto alla loro mamma, ormai lontana da loro da un mese e mezzo.

Valentina Persia è scoppiata in un pianto quasi disperato: “Mi mancano, mi mancano tantissimo. Mamma è qui per voi, come tutte le mamme che devono lavorare per i propri figli, vi amo, siete la mia vita, vi penso sempre” dice piangendo la comica romana.

Il rapporto con i figli

In un precedente confessionale, risalente ad una delle prime puntate, Valentina Persia aveva parlato della sua depressione post partum, un momento terribile che è riuscita ad affrontare anche grazie all’aiuto della sua famiglia. Poi, con il passare del tempo, i suoi bambini sono diventati la sua ragione di vita, senza i quali non avrebbe potuto andare avanti. Anche in quell’occasione aveva poi rivolto un saluto ai suoi piccoli, ricordandogli la promessa che si erano fatti prima che lei partisse: dormire stringendo il suo cuscino per sentirla più vicina.

