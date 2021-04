Napoli. Proseguono senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine nel capoluogo partenopeo. I carabinieri hanno scoperto che in un bar in via Marina si vendevano cornetti e crêpes in piena notte, nonostante i divieti per la zona arancione.

Napoli, pugno duro dei carabinieri: sorpresi a mangiare cornetti di notte. Multati clienti e negozio

Sanzionati 13 clienti che stavano mangiando i cornetti caldi appena comprati. Mentre per il locale è scattata la segnalazione per la chiusura temporanea per 5 giorni. In zona arancione, infatti, i bar possono vendere per asporto fino alle ore 18.

Il blitz è scattato attorno all’una di notte in via Vespucci. All’esterno del bar è stato scoperto anche un banco per la preparazione delle crepes destinate – nonostante le prescrizioni ancora imposte – alla folta clientela notturna. Anche il titolare è stato sanzionato: l’attività sarà segnalata per la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Poco, prima, attorno alla mezzanotte i carabinieri della stazione di Borgo Loreto erano già intervenuti, sanzionando 6 persone per violazione alla normativa covid. All’interno di una palazzina al cui ingresso campeggiava una vecchia insegna che pubblicizzava una trattoria, 6 persone si erano riunite per giocare a poker texano. Si trattava in realtà di un circolo abusivo e quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato fiches e carte da gioco francesi. Sono stati tutti sanzionati.

