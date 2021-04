Avevamo ascoltato la signora Anna Motta, madre di Mario Paciolla – cooperante originario di Frattamaggiore morto in Colombia mentre era impegnato in una missione per conto dell’ONU, in occasione dei Tele Club Awards.

A distanza di mesi l’impegno suo e del marito Pino per far chiarezza su quella tragica morte e far conoscere a tutti la storia del figlio Mario non si è affievolito.Anche grazie a questo, altri tre comuni dell’area nord di Napoli si sono uniti al loro grido di giustizia.

Mentre dunque prosegue l’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, competente per gli italiani all’estero, da oggi la scritta “giustizia per Mario paciolla” campeggerà sui comuni di Crispano, Caivano e Casoria. L’appello dei genitori è però rivolto non alle altre istruzioni del territorio ma anche ai privati cittadini.

