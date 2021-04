Arriva in Campania la cena “sospesa” a 50 metri d’altezza. Un evento già diffuso in Europa che a luglio sbarca in Campania.

Si tratta del “Dinner in the Sky“, il ristorante a 50 metri d’altezza che ha fatto il giro del mondo e che dal 9 all’ 11 luglio arriverà a Benevento.

Cena a 50 metri d’altezza a Benevento

A Benevento l’iniziativa si terrà in Piazza Castello. Per vivere l’esperienza ad alta quota si potrà scegliere tra quattro opzioni diverse: brunch, pranzo, apericena, cena. I prezzi che vanno da 89 fino a 159 euro.

Si tratta dunque di uno speciale ristorante aereo che consente di mangiare sospesi nell’area a circa 50 m di altezza come si legge sul sito che proporne l’esperienza : “I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento“.

Per quanto riguarda le misure anti Covid dovrebbero esserci delle paratie mobili che garantiranno il rispetto del distanziamento minimo attorno alla tavola.

La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che propone a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.

