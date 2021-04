Tragedia nella notte a Ponte, centro alle porte di Benevento, al confine con Casalduni. Un uomo ha perso la vita in un incendio divampato all’interno della sua abitazione.

Ponte (Benevento), muore in un incendio in casa

A riportare la notizia è il portale Ottopagine.it. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato in un appartamento privato situato in contrada Pezza La Corte. Le fiamme sarebbero divampate all’improvviso, e per cause in corso di accertamento.

Nell’abitazione erano presenti la vittima ed una persona che lo assisteva. La badante è riuscita a mettersi in salvo, mentre non c’è stato niente da fare invece per il malcapitato. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i pompieri del comando provinciale, che stanno ancora operando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo stabile. Presenti anche il 118 ed i carabinieri della Compagnia di Benevento. I sanitari del pronto intervento hanno constatato il decesso dell’uomo. I militari dell’Arma invece hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità.

