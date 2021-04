GIUGLIANO. Un altro lutto colpisce la comunità del liceo De Carlo di Giugliano. E’ venuta a mancare la signora Silvia, custode dell’istituto di via Marchesella.

Morta custode del liceo De Carlo

“Oggi abbiamo avuto la triste notizia che la custode del nostro liceo , la signora Silvia, non ce l’ha fatta pur avendo lottato come una leonessa contro questo nemico invisibile – si legge sulla pagina Facebook del liceo -. Chi l’ha conosciuta testimonia la sua disponibilità e il suo amore per tutti i ragazzi e verso tutto il personale del complesso scolastico liceo De Carlo -itis Galvani.

L’intera comunità del De Carlo si associa al dolore della famiglia per la sua dipartita. Ci mancherai tanto cara signora Silvia!!”.

La donna è stata dunque stroncata dal Covid. Virus che solo qualche mese fa aveva portato via già una collaboratrice scolastica del De Carlo, Pina Cimmino.

La comunità della scuola era già sconvolta per la morte di Gennaro Nappa, il giovane di appena 16 anni che ha perso la vita sabato notte in un terribile incidente in via Campana a Qualiano. Domani ci sarà l’ultimo saluto al 16enne.

