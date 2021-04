Brando Giorgi è uno degli ex modelli ed attori italiani più amati dal piccolo e grande schermo. Oggi è uno dei 18 naufraghi de L’Isola dei Famosi, sbarcato lo scorso 5 Aprile. Andiamo però a conoscerlo meglio insieme.

Chi è Brando Giorgi, vita privata, moglie, età

Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, nasce a Roma (più precisamente nella zona di Portonaccio) il 21 maggio del 1966. L’attore ha dunque 54 anni, è del segno del Gemelli ed è alto 187cm.

Da piccolo sognava di diventare pilota. Si iscrive all’università e studia informatica, corso che però non porta a termine. Nel 1992 scopre la sua vera passione per il cinema e la tv. Decide dunque di iscriversi ad un corso di recitazione tenuto da Beatrice Bracco, e l’anno successivo frequenta la Scuola d’Arte Drammatica.

Della vita privata di Brando Giorgi sappiamo che a 25 anni si è unito in matrimonio alla sua fidanzata dell’epoca. Finito il primo matrimonio si è legato per moltissimo tempo, negli anni Novanta, alla cantante Mietta, storia poi finita. Ma è nel 2013 che ritrova la serenità. Infatti, dopo quindici anni di fidanzamento, ha sposato con la showgirl Daniela Battizzocco. L’ha definita il sole che scalda la sua anima e che ha riportato la serenità nella sua vita. I due hanno due figli: Camilla nata nel 2000 e Niccolò nato nel 2004.

Nel 2018 la coppia decide di sposarsi con rito religioso, non prima però che Brando Giorgi abbia ottenuto l’annullamento della Sacra Rota del suo precedente matrimonio. La cerimonia è stata celebrata nella Chiesa di San Bernando da Chiaravalle a Roma. Tre anni prima del matrimonio religioso Brando e Daniela hanno avuto una profonda crisi che sono riusciti però a sconfiggere solo grazie alla fede.

Brando Giorgi: carriera

La carriera di Brando Giorgi ha inizio nel 1992 quando esordisce al cinema con il film di Marina Ripa di Meana “Cattive Ragazze”. Nello stesso anno prende parte ai diversi videoclip, tra cui: Gente comune e Acqua di mare, della cantante Mietta.

Ma è nel 1993 che Brando Giorgi ottiene il suo clamoroso successo. Infatti, entra a far parte del cast del film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo e comincia la sua carriera da modello. In questo periodo posa per diverse case di moda, diventando uno tra i volti più noti dei marchi Trussardi, Valentino e Pignatelli.

La carriera di attore si intensifica sempre più e nel 1999, dopo un breve trascorso nel mondo del teatro passa alla tv, prendendo parte al cast delle serie tv Incantesimo 3 e Vivere. Fa poi un importante ritorno sul grande schermo partecipando ai film: Io non dimentico, Mogli a pezzi e Il sangue e la rosa.

Social ed Isola dei Famosi

Brando Giorgi, pur possedendo un account Instagram, non è molto attivo sui social. Infatti, qui condivide scatti che riguardano solo le sue passioni: la ristorazione e i kart. Adesso che è entrato a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2021, l’attore ha cominciato a condividere anche dei post dove parla un po’ di sé stesso.

Brando Giorgi è già noto al mondo dei reality show. Infatti, nel 2007 era uno dei concorrenti di Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci. Stavolta però ha deciso di mettersi veramente in gioco partecipando all’Isola dei Famosi. Nella sua intervista di presentazione l’attore ha affermato di non sopportare la volgarità e la presunzione. Vista però la presenza di caratteri forti nel programma, non sono mancati battibecchi tra i vari concorrenti. Questo ha portato Brando Giorgi a discutere con Valentina Persia ed ad isolarsi nonostante viva nella stessa isola dei suoi compagni che non hanno preso bene questa decisione, confermando le difficoltà nel rapportarsi con lui.

Come evolverà il percorso dell’attore? Lo scopriremo seguendo tutte le puntate de L’Isola dei Famosi, in diretta ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in Streaming su Mediaset Play.

