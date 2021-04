Beatrice Marchetti lo scorso 5 aprile è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, andando ad aggiungersi ai 16 naufraghi già presenti sull’Isola. Ma chi è, e cosa fa nella vita? Andiamolo a scoprire insieme.

Chi è Beatrice Marchetti: età, altezza

Beatrice Marchetti nasce a Zone in provincia di Brescia, nel 1996, ha dunque 24 anni. Stando alle informazioni che riguardano le sue misure sappiamo che è alta 180cm, di scarpe porta il 39, mentre il suo fisico da modella misura 87-62-93. Figlia di mamma Lorena e papà Pio Marchetti, pare che Beatrice sia figlia unica.

Nel 2013 si trasferisce da Brescia a Milano e la sua bellezza e la sua passione per la moda l’hanno portata sin da ragazza a cominciare a sfilare in passerella e a essere testimonial di importanti campagne nazionali e internazionali. In particolare, dopo aver realizzato il suo primo book a 16 anni viene scelta per una campagna di Enrico Coveri. Attualmente Beatrice Marchetti abita ancora a Milano, anche se i suoi genitori continuano a vivere a Brescia.

Beatrice Marchetti: carriera

La carriera di Beatrice Marchetti ha inizio quando sfila per Giambattista Valli a Parigi. Qui viene notata da molti stilisti, ed infatti diviene un volto noto per importanti riviste di moda, tra cui: Vogue e Donna Moderna. Diviene testimonial dell’importante brand di make – up KiKo, ed anche Roberto Cavalli la sceglie come volto della sua azienda.

Nel 2018 oltre ad essere una tra le modelle più richieste per le passerelle di tutto il mondo, Beatrice Marchetti, approda anche sul grande schermo. Infatti, prende parte nel cast del film “Loro” di Paolo Sorrentino, insieme a Riccardo Scamarcio.

Vita privata, fidanzato e social

Della vita privata di Beatrice Marchetti sappiamo veramente poco. La modella ci tiene molto alla sua privacy, pertanto non sappiamo se è single o fidanzata. Neanche sul suo profilo Instagram, che conta ben 35,6 mila followers, troviamo notizie a riguardo. Infatti, qui ama pubblicare solo scatti di moda e delle sue campagne pubblicitarie.

Beatrice Marchetti: tv e L’Isola dei Famosi

Beatrice Marchetti pur non essendo abituata al piccolo schermo in passato è stata ospite del programma di Pif “Il testimone”. La giovane è stata intervistata in occasione della settimana della moda a Milano per raccontare in prima persona come funziona il mondo dei casting e delle sfilate. Allora diciottenne, ha dichiarato: “All’inizio vivevo malissimo i casting. Se non mi dicevano niente, se non mi prendevano, pensavo: “Cos’ho che non va?”. E invece adesso niente. Andrà bene il giorno dopo. Fondamentalmente, bisogna essere al posto giusto, al momento giusto e piacere alla persona giusta.”

La modella fa ora ritorno in tv grazie alla partecipazione al reality L’Isola dei Famosi. Il suo ingresso però è avvenuto solo pochi giorni fa: lo scorso 5 aprile. Ciononostante, ha già fatto parlare di sé. Infatti, Elettra Lamborghini l’ha definita “moscia”. Come sarà il percorso della modella sull’isola? Lo scopriremo solo seguendo il reality, in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

