Napoli. Palloncini, tavoli da buffet e consolle musicale. C’era di tutto in un hotel di via Nicola Mignona, dove è stata organizzata una festa in barba alle regole anti-covid. Diciotto i partecipanti, di età tra i 18 e i 35 anni.

Napoli, festa in hotel con buffet e musica ad alto volume: nei guai 18 persone

La scoperta è stata fatta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un albergo.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato tre ragazze all’esterno della struttura che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi ma sono state bloccate e sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione.

Leggi anche >> Napoli, festa di Pasquetta in casa senza mascherina e musica alta: sanzionate 7 persone

Inoltre gli agenti, una volta entrati nella struttura hanno gli altri invitati alla festa che, alla loro vista, hanno tentato invano di dileguarsi. Uno di loro, R.L., 32enne napoletano con precedenti di polizia, si è dato alla fuga in via Raffaele Contorti ma è stato raggiunto in via Marco Di Lorenzo e, con non poche difficoltà, bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Infine, i poliziotti hanno sequestrato un impianto acustico sanzionando il dee-jay, un 24enne napoletano. Sanzionato anche il responsabile dell’albergo, un 27enne napoletano, per aver consentito lo svolgimento della festa. La struttura ricettiva è stata chiusa per 5 giorni.

continua a leggere su Teleclubitalia.it