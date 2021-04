Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa 17 anni da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il gruppo sanguigno della ragazza russa, che a “Let them talk” lanciò un video appello per cercare la sua madre biologica, è diverso da quello della piccola Denise.

Denise Pipitone è Olesya? La nota dell’avvocato e di Piera Maggio: “Gruppo sanguigno diverso”

A comunicarlo in una nota è l’avvocato Giacomo Frazzitta e la madre di Denise, Piera Maggio. “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise”, si legge nella nota.

“Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti”, fa sapere il legale della famiglia.

L’avvocato fa sapere che si è preferito accelerare i tempi di verifica seguendo i contatti in via privata con l’avvocato di Olesya, “poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi”. E dunque “si reputava necessario conoscere almeno il dato preliminare del gruppo sanguigno, prima possibile, per poi meglio approfondire la vicenda”.

