Olesya Rostova non sarebbe Denise Pipitone. Lo conferma Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, a Fanpage.it. Ieri il legale ha partecipato al programma russo, dopo aver ricevuto la comunicazione, via mail, dall’avvocato di Olesya.

Olesya Rostova, le speranze si affievoliscono: “Non è Denise”. Arriva la conferma dell’avvocato

Nelle scorse ore diversi media avevano riportato che la ragazza russa avrebbe incontrato la sua vera sorella biologica, ieri negli studi, e avrebbe scoperto il suo vero nome.

Il conduttore della trasmissione Dimitri Borisov ieri ha scritto un post sui social, alimentando quel clima morboso che si è creato intorno alla vicenda. “La nostra Olesya Rostova è la ragazza scomparsa in Sicilia Denise Pipitone? Come si chiamava alla nascita la bambina che da tanti anni cerca papà e mamma? Angela? Lidia? Denise? … Da diversi giorni, ormai, nelle tv italiane vengono trasmessi frammenti di ‘Let Them Talk’. E madri con storie simili vengono da noi da diverse città della Russia e dell’Ucraina. Chi è la madre della nostra Olesya?”.

Il vero nome di Olesya sarebbe dunque Angela, come scrivono diversi giornali incluso Il Giornale di Sicilia. La sorella biologica si chiamerebbe Anastasia Nikulina Zhuchkova. Le due si sarebbero aggiunte su Instagram e scambiate diversi like. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha in parte confermato all’Ansa la situazione: “Durante la trasmissione a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche lei russa, alla quale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso Olesya dovesse trasferirsi in Sicilia”. La puntata della trasmissione russa, Le them talk, dovrebbe andare in onda oggi pomeriggio, alle 18 e 45.

