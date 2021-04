Piera Maggio e il suo legale, Giacomo Frazzitta, sono in attesa di ricevere l’esito del test del Dna effettuato su Olesya, la ragazza russa che lanciato un video appello con la speranza di trovare i suoi genitori naturali.

Denise Pipitone, si attende ancora test del Dna. “Pronti a contattare ambasciata in Russia”

In un’intervista rilasciata a Repubblica Giacomo Frazzitta si dice, come la mamma di Denise, in ansia per l’esito del test e per questo ha chiesto che entro questo weekend venga loro comunicato il gruppo sanguigno della 21enne russa.

“Ci basta un whatsapp per sapere se coincide con quello di Denise, ma ancora non arriva – ha spiegato l’avvocato a Repubblica – i contatti con la Russia non sono facili. Se entro oggi non avremo una risposta interesserò l’ambasciata italiana a Mosca”.

Secondo Frazzitta conoscere il gruppo sanguigno è un elemento preliminare fondamentale per capire “se andare avanti o se anche questo sarà un falso allarme”.

La giovane russa, che non conosce il suo nome di battesimo, ricorda del suo passato solo un lungo viaggio in treno con una donna rom che la portava a chiedere l’elemosina in strada. Dall’orfanotrofio, dove arrivò quando aveva cinque anni, fu poi affidata ad una famiglia. Ma il suo desiderio di conoscere le sue origini l’ha spinta a partecipare a un programma tv russo dove ha lanciato un video appello.

