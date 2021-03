Instagram down oggi 30 marzo: l’app non funziona. A molti utenti sta accadendo che l’app si ferma e riporta la schermata: “Si blocca in continuazione”.

Disagi si registrano in diverse città d’Italia. Le più colpite al momento sono Roma, Napoli, Milano e anche Venezia. In totale, nell’utlima ora sono arrivate oltre 3000 segnalazioni di disservizi da parte di chi usa l’app. Non è la prima volta che il social network delle immagini dà problemi, già settimana scorsa c’era stato un momentaneo blocco generale di Whatsapp, ma anche Messenger.

Instagram down

Il disservizio sta coinvolgendo sia gli utenti iOS che Android, ma ancora non si conosce quale sia il problema. Un down non solo di Instagram ma anche di Whatsapp si è registrato solo lo scorso 19 marzo.

Oltre a una lentezza generale, alcuni utenti segnalano quella che sembra essere la caratteristica principale dei problemi: entrare ed effettuare azioni, con un messaggio che riporta a un problema non ancora meglio identificato.

I principali disagi e malfunzionamenti riportati vedono la mancata apertura dell’applicazione con più dell’80% di segnalazioni che indicano problemi nella fase di Login. Il sito downdetector spiega che il problema si sta riscontrando a livello globale, non solo in Italia.

