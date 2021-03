Problemi per Whatsapp ed Instagram oggi 19 Marzo 2021 in Italia. I due servizi di Facebook, infatti, da qualche minuto non funzionano in gran parte del nostro Paese e gli utenti non riescono accedere alle finestre chat dell’app di messaggistica e alla newsfeed del social network.

Whatsapp e Instagram non funzionano

I problemi sono sorti dopo le 18 di oggi. Sono centinaia in queste ore gli utenti che stanno segnalando su Facebook i disagi ai server di Instagram e WhatsAPp. Su downdetector in particolare sono tante le segnalazioni provenienti da molte parti di Italia. Problemi anche a Facebook Messenger.

Nello specifico, Whatsapp nel momento in cui si tenta di accedere ad una conversazione o alla lista delle chat, restituisce l’errore “Connessione..” all’infinito. Su Instagram invece l’utente non riesce a caricare le fotografie ed il newsfeed e restituisce un errore generico. Non è chiaro quanto dureranno questi disagi. Non è la prima volta che i server delle due app vanno in tilt. Uno degli ultimi gravi black-out risale al luglio 2019. Un altro episodio ancora risale al maggio del 2017.

Fioccano centinaia le segnalazioni anche su Twitter. Nel giro di pochi minuti gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono immediatamente balzati in cima ai trend topic del giorno.

continua a leggere su Teleclubitalia.it