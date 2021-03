Sarà una Pasqua all’insegna del caldo quella che ci aspetta in Campania. La combinazione favorevole dell’anticiclone delle Azorre e di quello nord-africano porterà su tutto il mezzogiorno d’Italia temperature al di sopra della media stagionale.

Pasqua col caldo: bel tempo e temperature fino a 25 gradi

Un blitz polare porterà il maltempo in gran parte del Nord. Le temperature in Veneto, Lombardia e in Emilia-Romagna crolleranno nei prossimi giorni. La perturbazione si sposterà da Nord-est a Nord-Ovest, poi scenderà e lambirà anche il Centro, in particolare Toscana e Lazio, dove sono previste precipitazioni nel giorno di Pasqua.

Non sarà così al Sud. A Napoli il tempo si manterrà stabile nel weekend di festa. Giovedì 1 aprile e venerdì 2 sono previste temperature fino a 20 gradi di massima. Ma da sabato la colonnina di mercurio salirà ancora, portando il clima su valori quasi estivi. Domenica 4, il termometro toccherà 24 gradi di massima, 25 a Caserta. Nel pomeriggio potrebbero arrivare precipitazioni a carattere temporalesco sul Sannio e in Irpinia, ma non sul litorale.

Il caldo anomalo perderà colpi a partire da lunedì 5, quando massime e minime torneranno sui valori stagionali. L’inizio della prossima settimana sarà all’insegna del clima mite e primaverile, con punte di 18/19 gradi. A metà settimana, invece, la pioggia dovrebbe tornare a fare capolino in Campania. Ma gli esperti, al momento, sono cauti, in attesa dell’evoluzione dei quadri meteorologici.

continua a leggere su Teleclubitalia.it