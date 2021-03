Presa d’assalto la spiaggia libera dell’area costiera giuglianese nel primo pomeriggio di oggi. Decine di persone, approfittando della bella giornata e delle temperature miti, hanno raggiunto la spiaggia, nei pressi della foce di Castel Volturno, per concedersi una passeggiata.

Lago Patria, spiagge prese d’assalto nel pomeriggio: traffico e gente senza mascherina

In zona rossa, tuttavia, è consentito spostarsi soltanto per motivi di salute, necessità e di lavoro. Inevitabilmente la presenza degli avventori ha inciso anche sulla mobilità, diverse auto sono rimaste incolonnate nel traffico per diversi minuti in via Marina Varcaturo.

C’è chi, tuttavia, non indossava la mascherina. Gente per strada anche stamattina a Giugliano. In particolare affollamenti si sono registrati in via Roma, piazza Matteotti e piazza Gramsci. All’arrivo dei Carabinieri, intorno alle 13, a Piazza Gramsci pare che alcune persone siano scappate per evitare di essere sanzionate visto che, secondo l’ultima ordinanza, l’accesso al pubblico alla villa comunale e alle piazze è vietato, nel weekend lo stop è anticipato dalle 10 alle 22.

