Tragico incidente in Sicilia, nel ragusano, 35enne muore dopo essersi scontrato con un camion. Il giovane era a bordo della sua moto quando per cause ancora da accertare ha impattato il mezzo pesante. Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate ai soccorritori del 118. La corsa in ospedale non ha salvato il giovane Adriano Parisi, che è spirato al Guzzardi di Vittoria.

L’incidente

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Lo scontro è stato però incredibilmente violento. Il giovane ha subito riportato ferite gravissime che non hanno permesso al primo soccorso di portarlo fuori pericolo, soprattutto a causa della mancanza di un medico a bordo dell’ambulanza per carenza di personale.

Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto in reparto dopo qualche ora. Non risulta coinvolto invece l’automobilista alla guida del mezzo pesante: secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe rimasto fortunatamente illeso.

Adriano lascia moglie e figli

L’uomo era appassionato di moto, di caccia e aveva un grande amore per il verde e per la natura, alla quale si dedicava nel suo tempo libero. Lascia una moglie e due bambini.

