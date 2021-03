Si fingono sanitari e tentato il colpo in un bar di Lusciano. Nella notte, due malviventi, col volto coperto dal passamontagna, sono giunti in via Giacomo Leopardi, a bordo di un’ambulanza.

Lusciano, in azione banda dell’ambulanza: si fingono sanitari per assaltare bar

I balordi hanno provato a scardinare la saracinesca del locale e ad introdursi all’interno per mettere a segno il furto, senza però riuscirci. Per fortuna è scattato l’allarme che li ha costretti a scappare. Non è chiaro, al momento, come siano riusciti a reperire il mezzo di pronto soccorso.

Leggi altre notizie da Caserta e provincia

La scena è stata ripresa dalla telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del bar.

Leggi anche >> Lusciano, bimba palpeggiata e costretta a spogliarsi: arrestato orco di 74 anni

Le forze dell’ordine, dopo aver ascoltato i titolari, hanno acquisto le immagini per la ricostruzione della dinamica. In corso le indagini per identificare l’autore del tentato furto.

continua a leggere su Teleclubitalia.it