Si è scoperto che i furti sono avvenuti per lo più tra il 2019 ed il 2020. Il valore degli oggetti recuperati supera le 30mila euro. Le indagini sono partite al seguito di una 70ina di denunce di furto su bagagli di passeggeri in arrivo e in partenza presso lo scalo internazionale di Napoli-Capodichino.

I voli più colpiti sono stati quelli low cost, ed in particolare si trattava di bagagli definiti “disguidati”, ovvero quelli che comunemente vengono dichiarati “a mano” ma che poi, a causa dello spazio eccessivo occupato in cabina (per esaurimento delle cappelliere o perché troppo grandi), venivano collocati nelle stive durante l’imbarco. Un fattore non da poco, questo. Era proprio in quel frangente infatti che il passeggero non aveva più il tempo di togliere dal bagaglio i propri oggetti di valore. Una volta imbarcati, non sarebbero più ritornati a casa.

Al recupero dei bagagli, non a caso, gli oggetti di valore risultavano “spariti”. A quel punto partivano le denunce alle autorità competenti. Solo dopo lunghe ed articolate indagini le Forze dell’Ordine sono riuscite a dare un volto ed un nome ai responsabili. Questi dovranno rispondere alle accuse di furto. Inoltre, il personale della Polizia di Frontiera di Napoli-Capodichino ha dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un dipendente dell’esercizio commerciale denominato “Duty Free”, ubicato nell’area partenze dello scalo. Nel corso della citata attività sono stati altresì denunciati due passeggeri e 3 dipendenti aeroportuali ritenuti autori di alcuni furti occasionali in danno del predetto “Duty Free”.

