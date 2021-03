Si chiamava Carlos Modugno il 25enne originario di Palese morto sulla provinciale che collega Modugno a Carbonara di Bari. Il giovane è rimasto trafitto dal guardrail dopo che il collega di lavoro ha perso il controllo del veicolo su cui viaggiavano entrambi.

Incidente nel barese, morto Carlos Modugno

Il ragazzo era diretto a lavoro quando è rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale che collega i due centri urbani. Era a bordo di un furgone condotto da un altro giovane di 21 anni. Il conducente, per ragioni da accertare, è finito fuori strada a velocità sostenuta. Il guardrail che protegge l’arteria stradale ha trafitto l’abitacolo colpendo Carlos in pieno. Inutile l’arrivo dei soccorsi del 118. Per il 25enne non c’è stato niente da fare. Il collega, invece, che era alla guida del mezzo, è ricoverato in codice rosso al Policlinico di Bari.

La notizia del decesso del 25enne sta facendo rapidamente il giro della comunità di Modugno e di Palese. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio pubblicati da amici e parenti. I sentimenti prevalenti sono incredulità e sgomento davanti alla prematura scomparsa di un giovane lavoratore. “Non ci credo amico mio, questa notizia mi ha lacerato il cuore. Non ho parole per questa tragica vicenda. Solo dolore”, il commento di Vito. Carlos lascia un bimbo di appena 7 mesi.

