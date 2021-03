Non si si arresta la terza ondata in Campania. Nel bollettino di oggi diramato dall’Unità di Crisi sono 1810 i nuovi positivi del giorno a fronte di 16mila tamponi. Il tasso di positività resta stabile, ma a preoccupare è la pressione sul sistema sanitario. In aumento i ricoveri in degenza ordinaria e in terapia intensiva.

Campania, bollettino del 21 marzo: crescono i ricoveri

Sono 173 i ricoverati in terapia intensiva. Ieri ne erano 161. Si tratta dunque di 12 persone in più che hanno bisogno di ventilazione artificiale. Non va meglio sul fronte delle degenze ordinarie. I ricoverati sono infatti 1613, a fronte dei 1575 di ieri. Quasi 40 ricoverati in più in una sola giornata, nonotante i timidi segnali di miglioramento registrati invece la scorsa settimana con lo svuotamento di alcuni reparti. Stabile invece il numero dei decessi: oggi sono 26. Intanto oggi il governatore Vincenzo De Luca ha confermato le misure della zona rossa rafforzata fino al 5 aprile per contenere gli effetti del contagio. Di seguito i dati ufficiale del bollettino:

Positivi del giorno: 1.810 (*)

di cui

di cui Asintomatici: 1.221 (*)

Sintomatici: 589 (*)

Tamponi molecolari del giorno: 16.812

Tamponi antigenici del giorno: 5.970

​Deceduti: 26 (**)​

Totale deceduti: 4.897

Guariti: 2.003

Totale guariti: 213.419

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 173

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.613

