Emanuele Filiberto, oltre ad essere il discendente di una delle dinastie più antiche ed importanti d’Europa, è anche un personaggio televisivo piuttosto noto. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Emanuele Filiberto: età

Emanuele Filiberto di Savoia nasce a Ginevra il 22 giugno 1972. Ha 49 anni ed è alto 1.82 cm. E’ del segno del Cancro.

Vita

Nato e vissuto in Svizzera a causa dell’esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d’Italia, Emanuele Filiberto è giunto in Italia soltanto alla fine del 2002, al termine degli effetti delle disposizioni sull’esilio.

Emanuele Filiberto, dopo il diploma, frequenta la Facoltà di Scienze economiche dell’Università di Ginevra, senza tuttavia terminare gli studi. Grazie al padre inizia a svolgere la professione di trader consulente finanziario presso una società privata a Ginevra, lanciando – all’età di 26 anni – il fondo d’investimento Altin, quotato alla Borsa di Zurigo.

Nel 2011 partecipa all’Isola dei Famosi, senza essere un concorrente in gara. Nello stesso anno interpreta sé stesso nel film Vacanze di Natale a Cortina e l’anno dopo partecipa al cortometraggio Lo sposalizio – Matrimonio siciliano. Partecipa a diverse Talent show: Il principiante – Il lavoro nobilita, da lui stesso ideato; Un air de star, versione francese di Tale e quale show; Notti sul ghiaccio e Amici Celebrities. È stato anche conduttore della prima edizione di Pechino Express. Negli studi di Amici torna oggi, per l’edizione 2020/21, in qualità di giurato.

Emanuele Filiberto: moglie e figli

Emanuele Filiberto di Savoia è sposato con l’attrice francese Clotilde Courau. Convolata a nozze nel 2003, dopo un lungo corteggiamento da parte di Emanuele. La coppia ha due figlie: Vittoria Chiara, nata nello stesso anno e Luisa, nata nel 2006. Tra i flirt di Emanuele si ricorda quello con la celebre Kate Moss durato solo pochi mesi.

Patrimonio

Non si conoscono nel dettaglio i guadagni e il patrimonio netto di Emanuele Filiberto. Quando partecipò a Ballando con le stelle, pare che Emanuele Filiberto abbia ricevuto un cachet di 350 mila euro.

