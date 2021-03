Salta la consueta conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità con il monitoraggio del venerdì assieme al Ministro Speranza. Lo fa sapere Fanpage.it.

Zona rossa, incognita sul passaggio di colore per le regioni

Oggi, a quanto pare, verranno segnalati soltanto i nuovi dati sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Non è chiaro se nella giornata di oggi verrà comunicato anche il nuovo passaggio di colore per alcune regioni italiane.

In zona rossa attualmente vi sono Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. In zona arancione, invece, Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria. Ed è proprio la Toscana che rischia di finire nella fascia a rischio più elevato.

Per alcune, come la Campania, scadono le due settimane di restrizioni proprio questa domenica. Per quanto riguarda la Campania, i dati sono in lieve miglioramento: l’Rt è sceso da 1,5 attorno a 1, ma l’incidenza di nuovi positivi per 100 mila abitanti nell’ultima settimana rimane a 274, quindi ancora sopra la soglia critica di 250. Non è escluso, dunque, che la Campania resti in zona rossa per la terza settimana consecutiva.

