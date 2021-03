Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Campania. Secondo il bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale, sono 2656 i nuovi positivi registrati su oltre 22mila tamponi processati nelle ultime 24 ore; 833 in più rispetto a ieri.

Campania, ancora oltre 2500 positivi in 24 ore. E picco di decessi

C’è un dato che preoccupa e che riguarda i decessi. Sono, infatti, 65 i pazienti morti per covid in Campania, di cui 31 nelle ultime 24 ore e 34 verificatesi in precedenza ma registrati soltanto ieri. Per quanto concerne i guariti, si registrano 1564 persone guarite dal Covid-19.

Crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva: oggi ci sono 4 pazienti in più. In crescita anche i posti di degenza occupati nelle strutture sanitarie: 17 ricoveri in più nelle ultime 24 ore.

I dati nel dettaglio

Positivi del giorno: 2.656 (di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 1.499

Sintomatici: 691

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 22.456 (di cui 4.538 antigenici)

Totale positivi: 308.101 (di cui 11.284 antigenici)

Totale tamponi: 3.286.183 (di cui 168.806 antigenici)​

​Deceduti: 65 (*)​

Totale deceduti: 4.784

Guariti: 1.564

Totale guariti: 205.244

* 31 deceduti nelle ultime 48 ore, 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 165

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.560

