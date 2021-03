Dopo l’arresto di Fabrizio Corona arrestato, arriva la petizione per la scarcerazione. L’avvocato Chiesa ha fatto un vero e proprio appello ai fan: “Ha bisogno di voi”.

Il legale di Fabrizio Corona ha condiviso sul profilo Instagram di Corona stesso un video in cui lancia una petizione sul sito charge.org per richiedere la libertà del suo assistito. In pochi minuti, la sottoscrizione ha superato le 5mila firme.

Petizione per Fabrizio Corona

Solo qualche giorno fa Corona è ritornato in carcere e l’arresto è stato pubblicato sui social con tanto video. Corona in quegli attimi ha anche provato atti di autolesionismo, ha aggredito gli agenti di polizia.

Ora però l’avvocato, parlando direttamente ai fan, tenta la via della petizione per la sua scarcerazione: “Ho ricevuto tantissime richieste da voi, così in accordo con lo staff di Fabrizio abbiamo aperto una sottoscrizione online. Sul profilo Instagram di Fabrizio trovate tutto. Fatelo in tanti, Fabrizio ha bisogno di voi e anche io”.

Sulle stories, lo staff di Fabrizio Corona ha inserito il link per partecipare alla petizione online, accompagnato da una foto dell’ex re dei paparazzi con il volto coperto di sangue.

Intanto sempre tramite il suo profilo hanno fatto sapere dallo staff che Fabrizio sta facendo lo sciopero della fame e della sete.

Intanto, a difesa dell’ex agente fotografico si è schierata anche Asia Argento: “Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale. Ha sicuramente fatto un sacco di cazzate nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti. Ma non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura. Ora ditemi voi come potrà quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia”.

