Blitz dei finanzieri a Torre Del Greco, sequestro di oltre 150mila euro. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha proceduto nei confronti di Salvatore Perfetto – già condannato in primo grado per reati di usura – al sequestro di un immobile con annesso box sito in Torre del Greco, del valore di oltre 150.000 euro, disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su conforme proposta di prevenzione reale avanzata da questa Procura della Repubblica.

Sequestro a Torre Del Greco

In esecuzione del medesimo provvedimento, al Perfetto è stato sequestrato anche un orologio Rolex in oro e zirconi del valore di 20 mila euro. Il provvedimento ablativo rappresenta l’epilogo di una più ampia indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata che inizialmente aveva condotto all’arresto del Perfetto per le lesioni procurate ad un soggetto con una pistola, nonché per

il possesso di armi e stupefacenti.

Alla luce degli accertamenti reddituali e patrimoniali effettuati dal Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, è stata acclarata l’ingiustificata e notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare del Perfetto e i beni mobili ed immobili nella disponibilità del predetto.

