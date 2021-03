Arriva la nuova truffa su Whatsapp indirizzata alle donne. Stanno arrivando in questa giornata messaggi con una promozione per comprare scarpe di marca a buon prezzo. E’ in realtà nient’altro che una truffa.

Quello che sta accadendo di recente è che le truffe arrivano attraverso messaggi inviati da “contatti amici”. E anche stavolta è così. Molti utenti hanno ricevuto da contatti del proprio telefono un link dove poter effettuare acquisti a prezzi scontati nel giorno della festa della donna.

Truffa su Whatsapp

Il messaggio indica di inserire i numeri della propria carta di credito per ricevere scarpe di una marchio molto famoso a prezzi convenienti. Ma dietro quei messaggi ci sono solo dei truffatori che vogliono spillare soldi delle carte di credito agli utenti.

Tra l’altro l’invio dei messaggi truffaldini è partito oggi, 8 marzo, nella giornata internazionale della donna.

“Adidas regala scarpe in occasione della Festa della Donna: per averle basta cliccare su un link che permette di partecipare al concorso e compilare un semplice questionario sulle proprie preferenze. In questo modo si otterrà l’omaggio dall’amata ditta di abbigliamento tedesca” questo il testo del messaggio.

Per difendersi dalle truffe che spesso si ricevono su WhatsApp è sempre bene diffidare da questi messaggi e fare riferimento alle fonti ufficiali. Sebbene possa sembrare un’iniziativa veritiera, in questo caso fa fede il sito ufficiale di Adidas, dove sicuramente non compare alcuna promozione di questo tipo.

