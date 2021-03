Ha pagato i suoi 60 dipendenti nonostante il ristorante fosse chiuso. E’ per questo motivo che Assunta Pacifico, titolare dello storico ristorante nel centro di Napoli “A figlia d’’o marenaro“, è stata premiata da Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania.

A figlia d’o Marinaro premiata da Coldiretti: ha pagato i suoi dipendenti nonostante il lockdown

L’imprenditrice non si è persa di coraggio, ha attinto ai suoi risparmi personali per pagare gli stipendi ai suoi 60 dipendenti durante il periodo del lockdown a causa del Covid 19. I lavoratori attendevano invano la cassa integrazione.

“Quando lavori duramente, fai sacrifici e dai il massimo di te stessa, prima o poi arrivano sempre le soddisfazioni! – scrive Assunta Pacifico in un post pubblicato su Facebook – Esser scelta da Coldiretti come testimonial per l’iniziativa “Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni” a favore delle giovani donne dell’Africa e come simbolo della ristorazione in Campania, per me è stata per me un’emozione bellissima”.

Poi la titolare del noto locale al centro di Napoli ha proseguito: “È il sogno di una bambina che giocava vicino il bancone del padre e ha sempre affermato con fierezza di voler fare la ristoratrice, divenuto realtà. È il raggiungimento di un obiettivo a nome di tutte le donne, che non si arrendono e continuano a lottare per poter mostrare al mondo il loro valore. Mi sprona ancora di più ad affrontare questa tempesta dalla quale siamo stati colpiti da più di un anno ormai, fino a superarla, con il sorriso e il sostegno della mia famiglia, dei miei dipendenti e di tutti i miei amici. Adda passà a nuttata, ma la luce dell’alba è vicina”

