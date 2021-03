Con 80 milioni di copie vendute, Tozzi è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, moglie, figli, Sanremo 2021.

Umberto Tozzi: età

Umberto Tozzi è nato a Torino il 4 marzo del 1952. Ha dunque 59 anni ed è del segno dei Pesci.

Umberto Tozzi: mogli e figli

Umberto Tozzi è sposato dal 1995 con Monica Michielotto. I due, come rivelato dalla donna, si sono conosciuti a una sfilata. Tozzi è padre di Nicola Armando, Gianluca e Natasha. Il primo figlio del cantante è nato dalla sua relazione con la ex compagna Serafina Scialò, trovata morta nel gennaio 2020 nell’appartamento di Udine presso il quale risiedeva da tempo.

Stando a quanto si racconta, i due si separarono e nonostante fu deciso dal giudice che lui potesse incontrare suo figlio, Serafina Scialò non gli diede mai l’opportunità di incontrarlo. Secondo gli amici e i conoscenti del cantante, Tozzi sarebbe andato spessissimo ad Udine, dove vivevano sua moglie e suo figlio, con la speranza di incontrare il bambino che, nel frattempo, sembrava sempre più restio ad avvicinarsi al padre. La donna si guadagnava da vivere facendo le pulizie in una scuola. Le cause della morte, avvenuta così improvvisamente, si ritiene siano naturali, ma non si hanno ancora delle conferme.

Umberto Tozzi: “Ti amo”

Tra i successi di Umberto Tozzi ci sono “Ti amo” e “Gloria”. A proposito di “Ti amo”, il singolo è contenuto nell’album che si chiama proprio “Ti amo”, pubblicato nel 1977, che raccoglie i brani più rappresentativi dei suoi primi tre album.

Con questa canzone Tozzi partecipò al Festivalbar 1977, vincendolo. Il singolo, inciso anche dai Ricchi e Poveri nel loro album di cover Allegro italiano del 1992, fu tradotta in francese da Pascal Sevran e Claude Carmone ed interpretata da Dalida e poi, nel 1984, fu tradotta in inglese da Diane Warren ed incisa da Laura Branigan, la cantante statunitense che portò al n° 1 della charts USA Gloria, nel suo album Self Control.

In Germania, invece, ne fece una cover Guildo Horn. Un’altra cover in tedesco è stata incisa dal sudafricano Howard Carpendale. Nel 2016 Hélène Ségara inserisce una cover, dal titolo De Venise à la Seine, testo di Patrick Loiseau, nel suo album Amaretti.

Nel 2017, in occasione del 40º anniversario della canzone, la ripropone in duetto con la cantante Anastacia. Nel 2020 la canzone è stata inserita in un episodio della quarta stagione della celebre serie tv spagnola La casa di carta.

Sanremo 2021

Umberto Tozzi sarà ospite della quinta serata del Festival di Sanremo 2021. Assieme a lui ci saranno anche Michele Zarrillo, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, poi ancora Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi.

