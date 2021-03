Si chiamava Sergio Puglisi e aveva 35 anni il catanese morto nell’incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la Catania Siracusa. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Fiat 600 e una Bmw.

Incidente sulla Catania-Siracusa: morto Sergio Puglisi

Lo schianto fatale si è consumato in contrada San Demetrio, a Carlentini. Secondo una prima ricostruzione, Sergio, cameriere, era in auto e si stava recando in direzione Lentini per consegnare una porzione di sushi. L’uomo, a bordo della Fiat 600, si sarebbe scontrato con la Bmw su cui viaggiava un lentinese. Nell’impatto, violentissimo, sarebbe rimasta coinvolta una terza auto, una Toyota Yaris condotta da una donna sempre di Lentini.

Il 35enne di Catania sarebbe morto sul colpo. Per estrarlo dalle lamiere accartocciate del mezzo è stato anche richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta tirato fuori, però, il giovane era senza vita. I tentativi di rianimazione messi in campo dal 118 si sono rivelati inutili. Sul posto sono giunti anche i carabinieri insieme agli operai Anas per la rimozione dei detriti dal manto stradale. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Lentini, mentre la salma del giovane si troverebbe all’obitorio dello stesso nosocomio. I mezzi, infine, sono finiti sotto sequestro.

