Beatrice Venezi è già un’affermata direttrice d’orchestra internazionale e sarà ospite stasera, 5 marzo, al Festival di Sanremo 2021 e affiancherà i conduttori nella prima parte della kermesse. Ecco cosa sappiamo di lei.

Beatrice Venezi: età

Beatrice Venezi è nata a Luca ed ha 31 anni. Inizia a suonare il pianoforte a soli 7 anni, diplomandosi in pianoforte sotto la guida di Norberto Capelli e in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Vittorio Parisi, dopo aver studiato in precedenza con Piero Bellugi.

Biografia

Classe 1990, è fra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa. Inoltre dirige l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra Milano Classica. Forbes l’ha inserita nella lista dei 100 under 30 più influenti d’Italia. Grande esperta del repertorio di Puccini ha girato il mondo dirigendo grandi orchestre, dal Giappone al Canada, sino al Libano e all’Argentina. Beatrice ha anche scritto due libri: Allegro con fuoco e Le sorelle di Mozart.

Fidanzato

Nonostante sia un personaggio molto conosciuto, non solo in Italia, ma anche all’estero, Beatrice Venezi è molto riservata. Per questo della sua vita privata si sa poco e niente. La giovane artista ha un fidanzato, ma la sua identità è stata tenuta sempre segreta. In un’intervista rilasciata al settimane Oggi aveva rivelato: “Ho un fidanzato che non è italiano e non è musicista”.

“Prima o poi un figlio lo vorrei – aveva raccontato qualche tempo fa la Venezi aVanity Fair – […] Con tutti i viaggi che il mio lavoro richiede, non so come farò. Però mi tengo stretta il complimento che mi ha fatto un cantante. Un giorno mi ha detto: “Sarai un’ottima madre, si vede dal modo in cui ti prendi cura delle persone con cui lavori”. Forse, una donna può fare la differenza anche così”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it