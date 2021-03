Tragedia in autostrada, schianto frontale tra due tir: c’è un morto. Nella giornata di oggi, giovedì 4 marzo, intorno alle ore 16 si è verificato un terribile incidente sull’autostrada A10, al chilometro 78+000 tra Borghetto e Albenga.

Dramma in autostrada

Per cause ancora da chiarire in tir avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo per centrare frontalmente un altro mezzo pesante. Un impatto violentissimo che ha fatto rovesciare l’autocisterna bloccando la A10 in entrambe le direzioni.

Sul posto è giunto un elisoccorso e i vigili del fuoco per per prestare le prime cure agli autisti coinvolti. Uno dei due autisti è deceduto. L’altro, che era rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un grave trauma a una gamba.

Entrambe le carreggiate risultano chiuse a causa di uno dei due mezzi rovesciati. Nel tratto si registrano già diversi chilometri di coda sia in direzione Francia e sia in direzione Genova.

