Peggiorano le condizioni della bimba di 11 anni ricoverata in terapia intensiva a Bologna per Covid-19. Ha difficoltà respiratorie e al momento il suo quadro clinico non evolve verso la guarigione. Secondo i medici che la tengono in cura lotta tra la vita e la morte.

Bologna, bimba di 11 anni si aggrava: è in terapia intensiva

“Sta male, speriamo che evolva verso la guarigione, ma presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una qualche patologia cronica. I due precedenti avevano una patologia importante cronica che probabilmente li avrebbe portati al decesso anche con altre infezioni”. A parlare è Marcello Lanari, il primario di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove da circa una settimana è ricoverata in gravi condizioni una bambina di 11 anni, di origine pachistana ma residente a Cona, risultata positiva al Covid.

Un caso che ha allarmato gli esperti, visto che la piccola, ora intubata nel padiglione 25 del Covid Hospital emiliano, è sana e non ha mai avuto patologie pregresse. “Non è gestita direttamente da me – ha spiegato il primario intervenendo a L’aria che tira su La7 -, preferirei quindi non parlarne. Tuttavia, ciò che posso dire è che sta male, ha qualche fattore sottostante di una qualche patologia cronica, come i due precedenti che avevano anche loro una importante patologia cronica che probabilmente lo avrebbe portati al decesso anche per altri tipi di infezione. Su questa giovane paziente stiamo indagando, il sospetto forte è che di sottostante ci sia qualcosa”.

